Reggina: Baclet al Potenza, arrivano le prime conferme ed i dettagli dell’operazione

Nel pomeriggio si è scritto della possibilità che tra le prime operazioni in uscita, ci possa essere quella dell’attaccante Allan Baclet.

Conferme arrivano direttamente dalla terra lucana con i colleghi di tuttopotenza.com che ne descrivono anche i dettagli dell’operazione: “Ore decisive in casa Potenza per poter fare arrivare in rosso-blù la punta francese Alain Baclet.Con un importante contributo economico della Reggina l’attaccante potrebbe a breve chiudere il matrimonio con il Potenza, con il ds dei calabresi Taibi, il presidente Caiata, l’ad Flammia e l’agente di Baclet De Rosa, che stanno ragionando su come potere rimanere tutti accontentati da questa trattativa che nelle prossime ore si potrebbe chiudere.

Baclet sarebbe l’ennesima scommessa da vincere per il presidente Caiata che con il suo intuito e “tocco magico” vorrebbe mettere a disposizione di mister Somma un bomber forte ma da rigenerare”.