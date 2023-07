Reggina: fissato il giorno per la cessione del club. Ma prima c'è il Coni

La Reggina lunedi 17 luglio si presenterà davanti al Collegio di Garanzia del Coni per discutere il ricorso rispetto alla decisione del Consiglio Federale di escludere la squadra amaranto dal campionato di serie B. Sperando di superare questo ostacolo, tutto poi sarà pronto per il passaggio di proprietà con l’annuncio del preliminare di vendita giù ufficializzato che potrebbe diventare cessione definitiva dopo la certezza di poter essere tra i cadetti la prossima stagione. I colleghi di lameziaterme.it danno per sicuro il passaggio fissando anche il giorno: “Ore calde a Reggio Calabria, domani 17 luglio infatti, a partire dalle ore 16, il Collegio di Garanzia del CONI discuterà il ricorso della società amaranto in merito alla mancata ammissione del club in B. La Reggina 1914 è però attiva anche dal punto di vista societario, secondo alcuni rumors infatti, è previsto per giovedì 20 luglio, in un famoso studio notarile romano, il passaggio del 100% delle quote alla nuova società”.