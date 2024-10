Reggina, cessione delle quote della P&P. Una o più manifestazioni di interesse?

Il gong suonerà alle 24 di domani. Termine ultimo fissato dalla P&P per eventuali manifestazioni di interesse atte a rilevare le quote della famiglia Praticò. Giorni convulsi, indiscrezioni che si rincorrono, nomi e voci, mentre il silenzio più assoluto è quello della maggioranza, per scelta.

C’è preoccupazione mista a curiosità. Il primo aspetto è legato al timore che le difficoltà possano in qualche modo condizionare il futuro di società e squadra, il secondo quello di capire se e quanti saranno i soggetti eventualmente interessati ad intavolare una trattativa per rilevare l’86,6%, messo in vendita appunta dalla P&P.

E proprio su questo che nelle ultime ore si parla di incontri tra gli attuali altri soci che sarebbero intenzionati a manifestare il loro interesse. Top secret sui nomi, la partecipazione comunque non sembra essere totale, ma coinvolgere solo alcuni che, come detto, avranno tempo fino alle 24 di domani.

Potrebbero non essere gli unici, giungono voci su eventuali altre cordate, qualcuna dalla provincia. Il dato quasi certo è che questa volta qualcosa potrebbe succedere.

Ricordiamo oltre al termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse, ci saranno poi altre scadenze da rispettare. Perchè coloro che presenteranno una “Manifestazione” ritenuta di concreto interesse, riceveranno dalle ore 9 del giorno 21 novembre 2018 e sino alle 20 dello stesso giorno, al rispettivo indirizzo pec, copia dei bilanci di esercizio della Urbs Reggina 1914 srl.

Dal 23 novembre e fino al 29 dello stesso mese la P&P incontrerà i soggetti che hanno presentato valida e concreta manifestazione di interesse per fornire loro ogni indicazione ed elemento utile a formulare una proposta irrevocabile ed incondizionata di acquisto della Partecipazione, con indicazione del prezzo offerto e di ogni altra eventuale condizione.

Le date successive saranno quelle di valutazione della proposta o delle varie proposte qualora ne arrivasse più di una, con l’intero percorso che si concluderà il prossimo 5 dicembre.