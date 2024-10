Reggina, cessione quote P&P, da questa mattina gli incontri tra le parti

Dalle nove di questa mattina è partita la fase due. Parliamo di un percorso iniziale della manifestazione di interesse che dovrebbe eventualmente portare alla cessione delle quote della P&P, in possesso alla famiglia Praticò con una percentuale dell’86,6%.

Ad oggi non è pervenuta alcuna notizia ufficiale riguardo il numero dei partecipanti, se non per indiscrezioni, l’unico elemento certo vi è dato dalla presentazione della manifestazione da parte di alcuni soci della Reggina 1914, ma dovrebbero essere almeno cinque. Da questa mattina, come detto, e fino al prossimo 29 novembre, si dovrebbero susseguire gli appuntamenti tra le parti, ammesso che i soggetti interessati siano diversi.

In questa fase verranno fornite indicazioni ed elementi utili a formulare una proposta irrevocabile ed incondizionata di acquisto della Partecipazione, con indicazione del prezzo offerto e di ogni altra eventuale condizione.

Quella successiva, dal 30 novembre e fino al 3 dicembre, dovrebbe rappresentare la parte cruciale, perché alla P&P dovranno pervenire le Proposte di Acquisto che, entro le ore 20 del 5 dicembre, “saranno valutate in forma strettamente riservata e privata, per, quindi, procedere alla successiva selezione ed all’eventuale accettazione della migliore Proposta d’acquisto, restando inteso che la valutazione, la selezione ed eventuale accettazione spetterà esclusivamente alla Proprietà a suo insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare in capo al proponente diritto ad alcuna rivendicazione per danni e/o spese dallo stesso sopportate”.