Reggina: altre tre uscite pronte, aspettando ancora Blondett

Nikola Vasic è il nome nuovo per quello che riguarda l’attacco della Reggina. Dalla Grecia hanno scritto con certezza che è stato individuato il centravanti che andrà a completare il reparto offensivo, notizia che ha trovato già qualche conferma e così, nella casella delle entrate, mancherebbero solamente un difensore ed un esterno sinistro.

Leggi anche

Sempre che il mercato, come successo fino ad ora, non riservi altre sorprese e capovolgimenti di fronte, tenuto conto che ancora ci sono poco meno di quindici giorni a disposizione per qualsiasi tipo di trattativa.

Intanto in questa settimana sono previste altre uscite in blocco. Nielsen è dato vicinissimo alla Pro Vercelli, Paolo Marchi ed il Catania si incontreranno domani per trovare un accordo sul trasferimento del difensore in terra etnea dove ritroverà Sarao e Reginaldo, mentre di Doumbia si attende solo il comunicato ufficiale. Tutto questo mentre il Perugia aspetta una risposta da Blondett, diventato il caso dell’estate amaranto, con i suoi continui rifiuti. Quest’ultima sembrerebbe una soluzione a lui gradita, non si andrà oltre questa settimana.