Reggina, Cevoli: “Abbiamo bisogno del Granillo e dei tifosi”. Taibi polemico

Le parole del tecnico e dirigente amaranto dopo la preziosa vittoria di misura ottenuta dalla Reggina contro il Siracusa.

Taibi: “Grande merito ai giocatori, serviva una forza di reazione e cosi è stato, non era semplice in campo neutro e peraltro a porte chiuse. Qualcuno spero che adesso dirà meno cazzate”.

Cevoli: “Avevo detto alla squadra che volevo vedere atteggiamenti diversi rispetto a quanto visto con il Monopoli. Non abbiamo fatto benissimo oggi, il campo era molto pesante, ma l’interpretazione mi è piaciuta, i ragazzi hanno dato tutto. Con la formula dei 5 cambi tutta la rosa è importante, basta vedere come è entrato oggi Franchini. Il gioco non è stato spumeggiante ma in futuro miglioreremo questo aspetto. Il cambio di modulo? Ho cercato più compattezza e solidità, lavoriamo da settimane su diversi atteggiamenti tattici, la squadra l’ha interpretato bene. Non è stato semplice preparare questa partita, con i continui rinvii, i ragazzi si sono mostrati ugualmente pronti. E’ triste giocare a porte chiuse, io spero di tornare presto al Granillo, abbiamo bisogno dei nostri tifosi”.