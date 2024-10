Reggina, Cevoli: “Brutto primo tempo, ma la squadra ha reagito”

Le dichiarazioni di mister Cevoli, al termine della prima gara del 2019 della Reggina. Amaranto che pareggiano 1-1 sul campo della Viterbese.

“Nel primo tempo abbiamo fatto male. Troppi errori in disimpegno, che ci costringevano a correre il doppio della Viterbese. Il gol preso è stata un’ingenuità, dovevamo fare fallo, ma a dire il vero potevano segnare anche prima. Nel secondo tempo abbiamo preso il comando del gioco e pareggiato meritatamente, grazie anche ad un’ottima condizione fisica. Squadra iniziale senza attaccanti? Era un modulo impostato sulle ripartenze ma non ci siamo riusciti per i troppi errori. Con l’ingresso di Ungaro è aumentata la qualità nel gioco, la squadra ha fatto sicuramente meglio. Capisco l’esigenza della Viterbese che deve recuperare tante partite ma avevo già detto che questa partita giocata il 16 gennaio non aveva senso, i ragazzi però hanno recuperato subito fisicamente dopo la sosta. Adesso si è aperta una nuova era, tutte queste notizie rischiano di togliere concentrazione ma la squadra ha mostrato sempre professionalità. I quattro acquisti si alleneranno subito con noi, vediamo in che condizioni fisiche sono prima di schierarli”.