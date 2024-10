Reggina, Cevoli: “Brutto secondo tempo. Problemi societari? Non cerco alibi”

Le parole del tecnico amaranto dopo la sconfitta con il Monopoli sul campo neutro di Vibo: “Nel primo tempo la squadra non ha fatto male, eravamo riusciti a metterli in difficoltà. Nella ripresa subiti due gol evitabili, la retroguardia ha ballato perchè nel tentativo di rimontare abbiamo perso gli equilibri. La qualità del Monopoli non la scopro certo io, hanno migliorato una squadra che già ha fatto bene lo scorso campionato. Distratti da voci su problemi societari? Non voglio alibi e non voglio darne alla squadra, io parlo solo di quanto succede in campo. Margini di miglioramento ci sono sempre, soprattutto per quanto fatto nel secondo tempo. Ricordo sempre che siamo una squadra molto giovane, che deve lavorare e migliorare. Tanti gli errori tecnici, la differenza principale con il Monopoli oggi è stata questa, le difficoltà nel fare le cose semplici”.