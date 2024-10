Reggina, Cevoli deluso: “Troppi errori, regalati due gol”

Le parole del tecnico amaranto al termine della secca sconfitta subita dalla Reggina sul campo del Trapani: “Ci sono molte cose che non sono andate stasera. Abbiamo commesso molti errori, regalato sicuramente due gol su tre. Poi la partita è diventata molto difficile. Non eravamo partiti male nel primo quarto d’ora, poi regalando i primi due gol la partita ha preso una piega precisa. Si riparte dalle sconfitte con grande umiltà, aiutano ad analizzare gli errori. Adesso dobbiamo rialzarci subito, fortunatamente si rigioca domenica. Non credo che la squadra abbia mollato mentalmente dopo il primo gol, purtroppo errori individuali hanno dato il via a questa prestazione negativa. L’unica strada che conosco è il lavoro. Cambio modulo? Assolutamente no, da due mesi lavoriamo sul 4-3-3. Sono consapevole delle qualità dei ragazzi, certo serve più personalità rispetto a quanto visto oggi a Trapani. Nella ripresa abbiamo provato a riaprire la gara ma non siamo stati fortunati. Siamo amareggiati e delusi, i giocatori e io per primo. Obiettivo stagionale? Giocarcela con tutti, non abbiamo un obiettivo dichiarato”.