Reggina-Cevoli, è fatta. La conferma arriva dal Renate

Presidente e direttore sportivo in missione per chiudere il cerchio riguardo il completamento dell’operazione rinnovamento. Dopo appunto la nuova figura della direzione tecnica con Massimo Taibi e quella del club manager Giusva Branca, un altro ritorno rappresentato da quella che sarà la conduzione tecnica.

Obiettivo numero uno Roberto Cevoli e per tale motivo si è fatto anche l’impossibile per arrivarci. Insieme alla determinazione della società amaranto, si registra la resa del Renate rispetto alla volontà dell’ex centrale con le dichiarazioni del DS Magoni a zonacalcio.net: “Cevoli ha avuto un contatto con la Reggina, sa quello che lascia, il Renate va oltre il discorso allenatore. Gli abbiamo prolungato il contratto ad ottobre, non teniamo nessuno controvoglia”.