Reggina, Cevoli: ‘E’ necessaria la continuità. Ungaro giocatore superiore alla media’

Dopo la preziosa vittoria con il Rieti, la temibile trasferta sul campo della Sicula Leonzio. Pre gara come sempre affidato al tecnico amaranto Cevoli, che in conferenza stampa ha dichiarato: “I numeri lasciano il tempo che trovano anche se bisogna guardarli. La Sicula ha giocatori importanti e di qualità come Gammone, Ripa, Juanito Gomez. Stanno subendo una flessione ultimamente, ma hanno fatto una buonissima parte di stagione, la prima.

Noi dobbiamo dare continuità di prestazioni e rendimento, bisogna affrontarli con concentrazione e molta umiltà. Lavoriamo per migliorarci sempre, siamo giovani e questo aspetto ti dà ma anche ti toglie con alti e bassi nella stessa partita, quello che cerchiamo è come detto la continuità sia nel gioco che nei risultati.

L’utilizzo della prima punta dipende dagli avversari e dal tipo di gioco che si vuole fare. Con il Rieti è vero che l’ingresso di Viola e Tassi ha cambiato il tema della partita, in altre circostanze, però, questo non è successo.

Viola e Tassi insieme è una soluzione ma non per il 4-3-3, stiamo valutando. E’ evidente che Tassi con un compagno accanto dà l’impressione di rendere di più.

L’atteggiamento è fondamentale a prescindere dagli uomini. Questo è un gioco dove la testa è l’aspetto predominante, sempre prendendo in considerazione la forza degli avversari, noi cerchiamo di essere sempre propositivi, adattandoci comunque a quello che abbiamo di fronte, anche se spesso non ci siamo riusciti.

Ungaro è un giocatore che avevo a Renate ed ho voluto io. Ha una intelligenza calcistica superiore alla media, riesce a darti equilibrio e qualità, riesce a fare molti ruoli come l’esterno, la sottopunta o la mezz’ala, ma anche in questo caso contano gli equilibri.

Ci sono incontri ravvicinati, ma in questo caso si viene da una settimana piena di lavoro, eventuale turn over si può ipotizzare per il match di mercoledi con la Cavese. Seminara sta benino si è sempre allenato e sarà con noi, ha fatto anche le partitelle”.