Reggina, Cevoli: “A Trapani esordio duro ma siamo pronti”

Si apre finalmente il sipario sul campionato 2018-2019. Esordio ostico per la Reggina, impegnata sul campo del Trapani. Le parole del tecnico amaranto Cevoli in conferenza stampa: “Ci siamo allenati bene, con grande intensità, adesso iniziano le partite che contano e dobbiamo farci trovare pronti. Dubbi di formazione? Derivano dall’avere un gruppo numeroso e di qualità, questa per me è una fortuna, ho grandi alternative e deciderò in base alle partite e alle caratteristiche dei giocatori”.

“Il Trapani è una squadra importante, ha giocatori importanti con diversi ex serie B. E’ una formazione esperta, allenata da un tecnico che vuole farla giocare a calcio. Ci tengono a partire con il piede giusto, per noi sarà un esordio complicato ma speriamo di potergli mettere i bastoni tra le ruote. Abbiamo un’età media di 22.3 anni, siamo una squadra molto giovane e completamente nuova, servirà un pò di tempo per trovare i meccanismi. Ma l’età mi interessa relativamente, con me chi è bravo gioca. Un nome di chi mi ha sorpreso? Mastroippolito, può giocare in diverse posizioni, è un ragazzo interessante che si applica”.

“Errore di Confente con il Siracusa? Ho letto cose esagerate. Poteva fare meglio sul gol subito ma aveva fatto anche belle parate, qualche errore ci può stare ma dobbiamo capire che i giovani ogni tanto possono sbagliare, e quando lo fa il portiere è molto evidente. L’idea è quella di fare sempre la partita, sia in casa che in trasferta. Poca qualità a centrocampo? Ci sono diversi giocatori completi, che hanno qualità e quantità, forse manca il rifinitore ‘alla Baggio’ ma non siamo privi di qualità. Abbiamo diversi impegni ravvicinati in questo avvio di stagione, quindi potrò far ruotare i giocatori. Caos del calcio italiano? Lo ripeto, stiamo facendo ridere. Non dipende da noi, dobbiamo solo adeguarci a chi decide”.