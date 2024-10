Reggina, chi dopo Iiriti? Una certezza e due possibili soluzioni…

Reggina, si lavora per capire chi sarà il sostituto di Iiriti. L’ormai ex d.g. amaranto ha rassegnato ufficialmente le dimissioni nel primo pomeriggio, la società si trova con un tassello importante da riempire al più presto. Nel comunicato emesso dalla Reggina si specifica come l’erede di Iiriti verrà annunciato ‘a breve’, da capire se già prima della gara con la Casertana o dopo il turno pre-pasquale.

LEGGI ANCHE

UNA CERTEZZA

Anche se in situazioni di questo tipo nulla è da escludere, sembra che l’idea del massimo dirigente amaranto sia quella di trovare una figura che possa ‘traghettare’ le acque sino al termine della stagione.

Il momento è decisivo, la formazione di Cevoli si gioca l’accesso ai play-off. L’intenzione quindi sarebbe quella di affidare la carica di direttore generale per un periodo di tempo ristretto, con la scelta rimandata quindi al termine del campionato. In questo caso, Gallo avrebbe tutto il tempo a disposizione per valutare profili e nomi di rilievo.

DUE POSSIBILI SOLUZIONI

Al momento sembrano due le piste privilegiate. Una porta alla soluzione interna, vale a dire la promozione dell’avvocato Enzo Calafiore. Ufficializzato circa un mese fa il suo arrivo in società, Calafiore al momento ricopre il ruolo di coordinatore organizzativo ma potrebbe essere promosso a d.g. sino al termine della stagione.

La pista ‘esterna’ porta invece a Paolo Zagami, professionista di spessore già noto negli ambienti amaranto. Grande tifoso amaranto, l’avvocato Zagami più volte negli ultimi tempi è stato accostato alla Reggina in occasione di presunti interessi di imprenditori (sia stranieri che italiani) nei confronti del club amaranto.

L’INDIZIO

Emerge un indizio risalente agli ultimi giorni che fa capire come l’avventura di Iiriti potesse essere giunta ai titoli di coda. In occasione dell’ultima riunione di Lega infatti, la Reggina non era stata rappresentata da Iiriti come spesso accadeva, ma da un’altra figura, ovvero il coordinatore Calafiore. Toccherà a lui adesso assumere ad hinterim la carica di direttore generale?