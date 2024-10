Reggina, il DG sarà di alto livello. Si era fatto qualche nome…

La notizia è diventata ufficiale. Il DG Vincenzo Iiriti si è dimesso. Era stato proprio l’avvocato reggino a convincere il presidente Gallo a spostare le proprie attenzioni su Reggio Calabria, quando sembrava ormai prossimo l’acquisto della Sambenedettese.

Nel comunicato emesso dalla società si è parlato di motivi personali e nessun contrasto con il massimo dirigente, magari più avanti se ne potrà sapere di più. Allo stesso tempo Reggina non può fermarsi, sicuramente c’è il dispiacere di aver perso uno dei suoi protagonisti, ma si va avanti. Come? Alla Luca Gallo che sempre nello stesso comunicato annuncia che a breve verrà ufficializzato il nuovo Dg. Adesso c’è da capire se la nuova scelta sarà quella definitiva, e quindi si punterà ovviamente in alto o per il momento si cercherà una temporanea soluzione alternativa fino a giugno.

Si è sempre parlato di società da strutturare a comparti e tassello dopo tassello sono arrivate nel tempo figure nuove. In ottica futura si era anche parlato della necessità di avere nell’organigramma una figura di alto profilo e soprattutto di grandi competenze tecniche. Certamente il presidente Gallo ha lavorato in questo senso ed uno dei nomi che circolavano era quello di Pierpaolo Marino, dirigente di altissimo livello, fermo da qualche stagione e conoscitore del calcio soprattutto italiano come pochi.

Tra i nomi che si fanno, anche quello del reggino di Gabriele Martino.

Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi o addirittura nella pura fantasia, ma da quello che abbiamo letto, la curiosità durerà poco, perchè la Reggina il suo nuovo DG lo annuncerà a breve.