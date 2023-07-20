L'imprenditore romano del cinema ha rilevato il 100% della Reggina il 20 luglio 2023: chi è, di cosa si occupa e come è arrivato alla società amaranto

In un’afosissima serata di metà luglio 2023, la Reggina cambia nuovamente proprietà. Da Gallo a Saladini praticamente 12 mesi fa, da Saladini a Manuele Ilari adesso.

Ovviamente si è subito scatenata la curiosità dei tifosi amaranto: chi è e di cosa si occupa Ilari? L’imprenditore è nato a Roma ed opera nel ramo del cinema. Il patrimonio di Ilari è infatti legato alla MMR CINEMA. La società è attiva da 60 anni e gestisce varie sale cinematografiche in Italia: alcuni multisala a Roma e Iglesias, oltre che in Sicilia (ben 9 a Ragusa).

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Ilari è anche il presidente dell’UECI, ovvero dell’Unione Esercenti Cinematografici Italiani, che negli anni passati si spesa per la tutela delle sale nel periodo post-Covid.

Manuele Ilari sino a qualche settimana fa era stato accostato all’Acr Messina: aveva infatti intavolato una trattativa con il presidente Sciotto che però non aveva avuto ricevuto le garanzie richieste.

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Il nome di Ilari, prima di essere associato al Messina e di chiudere positivamente la trattativa con la Reggina (in attesa di capire cosa accadrà con il ricorso legato alla mancata ammissione…) era già circolato nel mondo del calcio. Nell’estate 2022 infatti ha partecipato al bando per il nuovo Catania. Bando da cui usci vincitore il proprietario etneo, Ross Pelligra. Insieme a Ilari c’erano nomi del calibro di Antonio Tempestilli (ex dirigente della Roma) e il fondatore di Helbiz, Salvatore Palella.

Pochi mesi più tardi, l’interesse di Ilari si spostò al nord, precisamente con l’Alessandria. Quando tutto sembrava portare alla fumata bianca, al momento delle firme dal notaio tutto saltò. Buono invece il quarto tentativo, diventando nel luglio 2023 il proprietario della Reggina.

Dopo il 2023

Con Ilari proprietario, la Reggina è stata esclusa dal campionato di Serie B 2023-24: i ricorsi del club sono stati respinti da Tar e Consiglio di Stato. Nel giugno 2026 il club è stato acquistato da Claudio Lotito.