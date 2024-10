Reggina, il chiodo fisso di Taibi? Dipende da Sciamanna

Il chiodo fisso e quel dieci per cento di probabilità lasciato da Massimo Taibi riguardo la possibilità di poter intervenire ancora, dopo l’acquisizione dell’esterno d’attacco.

Sembra ormai in dirittura d’arrivo Salvatore Sandomenico, uno di quei giocatori che in questa categoria può farti fare la differenza. Elemento di qualità, bravo nell’uno contro uno ed abile anche sotto rete. Un inseguimento che durava da tempo e che dopo il rinnovo dello stesso con la Juve Stabia sembrava ormai definitivamente tramontato. Adesso, ad otto giorni circa dalla chiusura di questa prima sessione di mercato, l’arrivo di Sandomenico alla Reggina dovrebbe essere solo una formalità.

Campagna acquisti finita? Assolutamente no. Da tempo, nonostante le smentite di circostanza, continuiamo a sostenere che il grande sogno di Taibi è quello di regalare a mister Cevoli un attaccante di spessore, tanto per intenderci uno di quelli che possa rappresentare una garanzia in zona gol.

Il nome caldo è quello di Montini, svincolatosi dopo il fallimento del Bari, sul quale però c’è una nutrita concorrenza. Ma questo non spaventa il Ds amaranto che, per tale tipo di operazione, è comunque vincolato ad un altro movimento in uscita. Proprio negli studi di City Now, Taibi aveva parlato di una volontà espressa da Jacopo Sciamanna, cioè quella di trovare sistemazione altrove qualora ve ne fossero le possibilità. La Reggina cercherà di accontentarlo… pensando ovviamente a Montini.