Reggina: arriva Cionek. Gasparetto preferito a Bertoncini

Esperienza, affidabilità e qualità. La Reggina si affida a Thiago Cionek per rinforzare la propria retroguardia. Tanta serie B e molte partite anche nella massima serie per il difensore retrocesso dalla A con la maglia della Spal, 34 anni, con 21 presenze anche nella nazionale polacca.

Si dovrebbe collocare in mezzo tra Loiacono e Rossi e si unisce ad una batteria di difensori che vede due giovani come Stravropoulos e Delprato e l’esperto Gasparetto. E si, perchè la Reggina, probabilmente, ha fatto una valutazione più profonda rispetto alla semplice prestazione riguardo la scelta di tenere in organico un giocatore come Gasparetto, piuttosto che Bertoncini, destinato al Como. Da considerare pure le attenzioni del mercato, sicuramente maggiori per quest’ultimo.

Con l’ufficializzazione di queste operazioni, la Reggina dovrebbe completare il proprio organico con l’arrivo di un esterno destro, in sostituzione del partente Garufo.