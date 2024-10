Reggina, Cirillo parla di Rami e del futuro di Sounas

Voci di mercato degli ultimi giorni, parlano di un interessamento da parte del Perugia per il greco Sounas. Ne parla il suo agente ed ex calciatore della Reggina, Bruno Cirillo, che spende qualche parola anche per l’ultimo acquisto: “Rami è un gran giocatore, è campione del mondo, si presenta da solo, davvero un gran colpo che la Reggina sta mettendo a segno. Il campionato di serie B l’ho sempre seguito, pieno di sorprese e sempre interessante. Monza e Reggina stanno facendo dei colpi di livello, dando grandi segnali a tutte le altre concorrenti come Spal, Brescia e Lecce.

L’obiettivo della Reggina è quello di fare bene e gli acquisti rappresentano un qualcosa di significativo, anche se tutto viene deciso dal rettangolo di gioco. Sounas resta a Reggio al cento per cento, si è espressa in maniera chiara la società, è stato uno dei primi insieme a Denis inserito tra gli incedibili. Il ragazzo è strafelice di continuare con questi colori e siamo in attesa di una chiamata della società per il rinnovo del contratto.

Stavropoulos è un Under che ha esperienze anche in serie A nel campionato greco. La sua squadra è retrocessa, ma il ragazzo ha sempre giocato ed anche bene. L’Italia è diversa e lo sappiamo, ma pur essendo giovane ha una buona esperienza. Lo vedo meglio in una difesa a tre però, ripeto, il campionato italiano è molto diverso da quello greco”.