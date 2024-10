Reggina: le tappe di Taibi prima del rientro a Reggio

Ha girato l’Italia in lungo ed in largo in queste ultime settimane senza fermarsi un attimo. Il Ds Taibi ha la sua strategia sul calciomercato e giunti alla fase tre, diventa necessario riuscire a piazzare tutti i calciatori ancora in rosa, ma fuori dai progetti tecnici. Senza mai citarli, sono a suo dire solamente due quelli che continuano a temporeggiare nonostante proposte contrattuali interessanti e squadre ambiziose a cercarli. Una resistenza che in qualche momento ha fatto perdere la pazienza al responsabile dell’area tecnica.

Nel frattempo ci si muove per concludere quelle che saranno le ultime operazioni in entrata, ma non arriveranno a scadenza breve. Mancano ancora un centrocampista, un esterno sinistro ed un attaccante. Tre elementi rappresentano l’obiettivo primario per il completamento della rosa, poi c’è l’imprevedibilità del mercato, come per esempio offerte irrinunciabili per giocatori al momento ritenuti inamovibili come Garufo, Bianchi e Rolando, per i quali ci sono state e ci sono ancora particolari attenzioni.

Leggi anche

Ma veniamo alle tappe di Taibi prima del rientro a Reggio Calabria. Riguardo l’attaccante, i dialoghi con il Bologna sono frequenti, ma la trattativa per portare Falcinelli alla Reggina non è di quelle semplici. Il calciatore ha un ingaggio elevato che la società amaranto non intende sborsare per intero di tasca sua. Si lavora su un accordo tra le parti. Perugia è l’altro appuntamento di giornata. L’idea che si sta portando avanti è quella di una trattativa che vede coinvolti sicuramente l’attaccante Simone Corazza e l’esterno Gianluca Di Chiara, senza escludere che tra i discorsi che si faranno, il Ds amaranto potrebbe inserire altri giocatori in uscita.

Ultima tappa sarà Roma, esattamente Villa Stuart, dove il neo acquisto Rami effettuerà le visite mediche, mentre nei prossimi giorni è atteso il suo arrivo a Reggio Calabria.