Reggina, Taibi: ‘Ecco chi prenderemo per completare la rosa’

Il Direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è intervenuto ai microfoni di Reggina TV nel corso del programma Passione Amaranto condotto da Michele Favano.

“Mi sono messo in testa di dividere il calciomercato in settori. Adesso siamo in fase 3: tocca che i calciatori accettino le destinazioni. Ho due giocatori che temporeggiano ad offerte importanti. Voglio pensare bene, o meglio: non voglio pensare male. Sono loro che devono ringraziare la Reggina, noi abbiamo ringraziato loro abbastanza. Ho parlato chiaro con loro, ho anche fatto il calciatore. Se non rientri nel progetto tecnico, devi partire. Spero che in settimana si decidano ad uscire. Saranno 10 in totale.”