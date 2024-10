Reggina-Citrigno. L’imprenditore cosentino fa una importante precisazione

Forse si, forse no. In mezzo a tutte le problematiche che stanno accompagnando la Reggina in queste settimane, c’è stato comunque il tempo per discutere l’eventuale cessione della società nel confronto con l’imprenditore Alfredo Citrigno. Voci che si sono rincorse su possibili cifre richieste, trattative per alcuni avviate e concluse, per altri interrotte sul nascere.

Il collega Lorenzo Vitto, per tuttoreggina.com, ha sentito il diretto interessato che ha dichiarato: “Tengo a sottolineare che il sottoscritto è stato chiamato per un incontro con i Praticò e insieme siamo stati pure dal sindaco Falcomatà. Tutto circoscritto, però, alla mia attività imprenditoriale ed un eventuale investimento a Reggio Calabria. Tantomeno il sindaco nella discussione mi ha detto di “prendermi” la massima espressione calcistica della città. Non sono interessato ad entrare in società nè come socio, nè a rilevare l’intero pacchetto di maggioranza e i Praticò lo sanno”.