Reggina-Cittadella: il primo appello ai tifosi parte da mister Inzaghi

Predica prudenza ma vuole ulteriormente alimentare entusiasmo. Mister Inzaghi è parecchio soddisfatto di questo avvio stagionale della sua squadra, inaspettatamente in testa alla classifica con 12 punti, frutto di 4 vittorie su cinque partite giocate. A questo si aggiunge il primato in fatto di reti segnate, ben 11 e solamente 2 quelle subite. Il tecnico amaranto continua a parlare di altre formazioni candidate per un campionato di vertice, ma allo stesso tempo per proseguire su questo percorso intrapreso, chiede anche il sostegno dei tifosi. Sul suo profilo social scrive: “Non si molla, sabato tutti al Granillo“. Si possono superare i 13.000 tifosi visti con il Palermo.

