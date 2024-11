Reggina-Cittadella, Inzaghi: ‘Avanti cosi. Si sta creando una bella atmosfera’

La Reggina fa…un doppio tris e non si ferma più. Gli amaranto al Granillo si confermano implacabili, anche il Cittadella è costretto ad arrendersi alla formazione di Inzaghi. Gagliolo nel primo tempo, Fabbian e Gori nella ripresa gli autori del 3a0 che permette alla Reggina di salire a quota 15 e confermarsi, insieme al Brescia, in vetta alla classifica.

Le parole del tecnico amaranto Filippo Inzaghi al termine della gara.

“Il nostro segreto al momento è avere un organico unito e completo, mix di giovani di qualità ed esperti. Si sta creando l’atmosfera giusta ma sono passate poche partite. Il Cittadella era un avversario scorbutico, la squadra ha fatto quello che avevamo preparato in settimana. Abbiamo fatto bene come atteggiamento e gioco, c’è stata personalità e capacità di leggere i momenti della partita.

Adesso arriva la sosta, potremo allenarci e mettere i minuti nelle gambe. Sono contento che hanno trovato il gol ben 11 giocatori, devo fare delle scelte ogni settimana. So di poter inserire giocatori di pari livello rispetto a chi parte titolare, questa deve essere la nostra forza. Il bilancio di queste prime 6 partite è positivo, anche chi va in tribuna da tutto e mi mette tristezza non poterli portare in panchina.

Nonostante l’ottimo avvio di stagione abbiamo dei difetti che proveremo a correggere in queste due settimane di sosta. Quando ci si allena dando tutto in settimana, poi spesso la prestazione arriva. Pierozzi e Fabbian? Devono continuare ad avere questo atteggiamento, come tutti gli altri giovani bravi che abbiamo in organico.

Pierozzi mi ricorda il primo Di Lorenzo, Fabbian sta migliorando giorno dopo giorno. Rivas sta facendo grandissime cose, lui e Cicerelli a sinistra e Canotto e Ricci a destra, ho a disposizione due ottime coppie di esterni offensivi”.