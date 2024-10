Reggina-Como: prevendita biglietti per l’ultima al Granillo. Il dato attuale

Volge al termine la stagione 2021-22, almeno per la Reggina. Un altro campionato all’insegna della grande sofferenza nella sua parte centrale e per fortuna poi conclusosi con una salvezza anticipata, merito di un tecnico, Stellone, capace di recuperare un gruppo che in quel periodo buio, sembrava destinato alla deriva.

Il dato della prevendita

Dopo i risultati acquisiti sul campo, l’attenzione in quest’ultimo periodo è concentrata sulle vicende extra calcistiche, quindi prossimo futuro, iscrizione e programmazione. Nel frattempo, come detto, c’è da salutare un gruppo di calciatori, diversi dei quali non si rivedranno più in amaranto, mentre si spera di poter vedere ancora sulla panchina della Reggina Roberto Stellone, dopo quanto prodotto in termini di gestione e punti conquistati. Ma per la sfida di sabato pomeriggio al Granillo, come accade ormai nelle ultime gare, non saranno moltissimi i tifosi presenti. La prevendita è iniziata martedi e ad oggi i biglietti venduti sono 193.