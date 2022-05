Reggina: buon compleanno al dottore Pasquale Favasuli, storico medico sociale del club

Una vita al servizio della Reggina. Negli anni si sono avvicendati presidenti, allenatori e tantissimi calciatori, ma lui c'è sempre stato. Grande professionista, straordinaria persona dal punto di vista umano, legatissimo a tutti i giocatori dei quali se ne prende cura da tantissimi anni. "Colonna portante della nostra storia, uomo e professionista dai rari valori", scrive la pagina facebook ufficiale del club nel giorno del suo compleanno.

I migliori auguri anche dalla redazione sportiva di CityNow. Lo scorso anno di questi tempi, veniva eletto nel direttivo nazionale della LAMICA:

“Lunedì 10 maggio 2021 si è tenuta, in modalità televoto, l’Assemblea Elettiva della LAMICA (associazione medici italiani del calcio) per il quadriennio olimpico 2020/2024. Presidente è stato riconfermato il Prof. Enrico Castellacci e il numero dei votanti è stato del 70% degli aventi diritto al voto. Il nuovo direttivo nazionale eletto è così composto: Andrea Causarano (A.S. Roma), Pasquale Favasuli (Reggina 1914), Fabio Francese (A.C. Monza), Luca Gatteschi (Empoli F.C.), Piero Gatto (Genoa F.C.), Michele Martella (Ternana Calcio), Stefano Mazzoni (A.C. Milan), Sandra Spaziani (Frosinone Calcio), Giuseppe Stillo (U.S. Catanzaro), Adolfo Tambellini (A.S. Lucchese), Pasquale Tamburrino (Segretario uscente), Nikolaus Tzouroudis (Juventus F.C.)”.