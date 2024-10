Reggina con il dubbio Bertoncini, ci sarà con il Catania?

Un’altra grande sfida per la Reggina. Un concentrato di scontri diretti per la squadra di Mimmo Toscano che, dopo Terni, attende al Granillo il Catania.

Fino ad oggi lo stadio di casa si è rivelato un vero e proprio fortino, tre vittorie su tre e dieci i gol segnati, uno solo subìto contro la Cavese. Ed è proprio la fase difensiva quella sulla quale il tecnico fa maggiore affidamento, distribuendo compiti a tutti, a partire dal reparto offensivo. Ovviamente sono i movimenti fatti bene e la compattezza a garantire il minor numero di pericoli per la porta di Guarna, insieme alle capacità tecniche, tattiche e di esperienza che possono fornire tutti gli elementi che compongono la linea a tre.

E di questa linea collaudata con Loiacono, Bertoncini e Rossi, per la seconda partita consecutiva potrebbe mancare il centrale, l’uomo in maschera decisamente su tutti per rendimento e grande sicurezza.

Ha dato forfait a Terni durante la fase di riscaldamento, potrebbe non recuperare totalmente per la supersfida con il Catania. Ogni dubbio verrà sciolto nella rifinitura di questa mattina. Pronto come lo è già stato Blondett, disponibile anche Gasparetto.