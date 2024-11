Reggina: Inzaghi vuole la vittoria e fa la conta degli infortunati

Dichiarazioni di mister Inzaghi rilasciate attraverso la pagina ufficiale del club: “Dobbiamo ripartire dalla nostra gente che ha cantato un’ora dopo la fine della partita e dalla prestazione di Genova. Chiaro che bisogna cambiare il risultato, abbiamo da fare una partita importantissima, un match point che ci permetterebbe di andare in una posizione di classifica molto buona. E’ una occasione importantissima. sappiamo che sono otto finali che speriamo di giocare al meglio, è tutto nelle nostre mani, mi auguro che la squadra cerchi la vittoria con tutte le sue forze. Perugia è campo temibile, ma ci deve interessare poco dell’avversario, noi vogliamo portare più punti possibili. Andiamo in 24, non ci saranno Pierozzi e Majer, mentre Menez è in dubbio, vedremo domani mattina. Metteremo in campo quelli più in forma perchè poi lunedi avremo un’altra partita“.