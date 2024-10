Reggina, confermate le indiscrezioni. La formazione con tante novità

Cosi come vi avevamo annunciato, diverse le novità in formazione per la Reggina. Compresa quella che riguarda l’inserimento sin dal primo minuto di Gatti al posto di Pasqualoni, intuizione che già il nostro giornale aveva anticipato nella giornata di ieri. Stesso discorso per l’ultimo arrivato La Camera, gettato subito nella mischia.

Così in campo contro l’Andria: Cucchietti, Laezza, Ferrani, Gatti, Hadziosmanovic, Marino, La Camera, Castiglia, Armeno, Tulissi, Bianchimano. all. Maurizi

ANDRIA: Maurantonio, Celli, Abruzzese, Tiritiello, Di Cosmo, Matera, Quinto, Longo, Lancini, Lattanzio, Scaringella. All. Papagni