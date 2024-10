Reggina, è un mercato scoppiettante: il punto sulle trattative

Non c’è tempo da perdere. La Reggina è attivissima sul mercato, chiari gli obiettivi che guidano il d.s. Taibi all’inseguimento dei colpi. Il club amaranto cerca giocatori esperti, blasonati, dal curriculum corposo.

Piovono conferme sui nomi di Aquilani e Baclet. Il primo al momento rimane un miraggio o quasi, proposto un contratto pluriennale ma non sarà semplice convincere l’ex centrocampista di Roma, Juventus e Liverpool.

Molto più vicina la trattativa legata a Baclet, a un passo la fumata bianca per l’attaccante del Cosenza. Classe ’86, il francese sarebbe un ottimo colpo per il reparto avanzato.

CONFERME E NOVITA’

Il nome nuovo è Stefano Guberti, esterno classe ’84. Il club amaranto è attivo in modo particolare sugli esterni, per questo motivo Guberti potrebbe non essere alternativo a Doumbia del Lecce anche se è più semplice pensare ad uno solo dei due come nuovo giocatore amaranto.

Per la fascia sinistra rimane viva la pista Di Matteo, insidiato secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà da Longhi, terzino sinistro del Brescia.