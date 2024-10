Reggina, più curiosità per il closing o per l’annuncio dei primi due acquisti?

Tanti i tifosi amaranto in attesa di collegarsi per la diretta del closing. Annuncio anche dei due nuovi arrivi?

Il closing è ormai un fatto scontato, annunciato e che verrà trasmesso in diretta sulla pagina facebook di Momento Italia tra pochissimo. Non ci sono quindi dubbi su quello che sarà a brevissimo il passaggio di consegne tra la P&P e la M&G. Insieme a questo desta curiosità il dopo, in base alle dichiarazioni rilasciate qualche giorno addietro dal DG Iiriti e cioè la comunicazione successiva di due acquisti già fatti e due trattative avviate con ex calciatori della Nazionale Italiana.

Notizie che hanno scaldato ed entusiasmato non poco i tifosi amaranto che adesso attendono di sapere quali saranno i rinforzi da mettere a disposizione di mister Cevoli e se per alcuni di qusti ci sarà la possibilità di vederli all’opera già dalla ripresa del campionato, ricordando che il calciomercato si chiuderà il prossimo 31 gennaio alle ore 20.