Reggina, Iiriti: “Già fatti due grandi acquisti, cerchiamo altri big”

L’avvocato Vincenzo Iiriti, prossimo direttore generale della Reggina, è intervenuto nel corso della trasmissione Momenti Amaranto su Video Touring. Le sue dichiarazioni.

“Il presidente Gallo ama la Calabria, ha avuto questa idea nel mese di dicembre e vedendo la Reggio sportiva in difficoltà non ha esitato anche per ragioni di cuore di tuffarsi in questa avventura”.