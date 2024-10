L’entusiasmo di Iiriti: “Play-off e serie B subito, ci crediamo. Squadra torna al S.Agata”

L’avvocato Vincenzo Iiriti, prossimo direttore generale della Reggina, è intervenuto nel corso della trasmissione Momenti Amaranto su Video Touring. Le sue dichiarazioni.

“ Cevoli e Taibi ? Lo staff tecnico non si tocca, rimarranno con noi per tanti anni. Sia il tecnico che il direttore sportivo stanno facendo un lavoro eccellente, Taibi ha la massima autonomia sul mercato e ha già intavolato le prime trattative. Ci saranno anche delle uscite, sfoltiremo la rosa ma senza intaccare lo zoccolo duro”.

“Gli obiettivi sono chiari. Puntiamo ad entrare nei play-off, lo vogliamo fortemente. Successivamente, crediamo nell’immediata promozione in serie B. Ci è riuscito il Cosenza, perchè non dobbiamo crederci noi? Il presidente Gallo vuole rinforzare la rosa con 5-6 pedine di spessore, a loro faremo un contratto pluriennale. Se non dovessimo farcela quest’anno, punteremo con ancora più forza alla serie B la prossima stagione”.