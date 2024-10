Reggina, Iiriti: “Già arrivati i primi attacchi, vogliono il male del club”

La nuova proprietà amaranto deve ancora insediarsi ma ha già dato segnali positivi. Risolte le questioni relative a fideiussione e delle spettanze del legale Grassani e istanza di fallimento allegata, è il momento di pensare al closing (programmato per il 10 gennaio) e mercato.

Vincenzo Iiriti, ai microfoni di Momento Italia, ha voluto rispondere ad alcuni ‘veleni’ che hanno già accompagnato la nuova proprietà.

“Voglio tirare una frecciatina a personaggi che non conoscevo nemmeno per sentito dire. Vogliono solo il male di Reggio Calabria e dei reggini. Attaccano la nuova proprietà ed il sottoscritto per farsi auto pubblicità. Parlano di scetticismo e mancanza di fiducia, arrivando ad attaccare con offese gratuite e persino infamanti. Non ribatto, ma difendo la mia dignità e professionalità quando si parla della vita privata delle persone. La mia vita privata non ha nulla a che vedere con la Reggina”.