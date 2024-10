Reggina, parla Iiriti: “Fideiussione e Grassani, tutto risolto. Mercato? Cerchiamo big”

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Iniziato da pochi giorni il 2019 della Reggina, se le attività sul campo sono in stand-by complice la pausa invernale è intenso invece il lavoro fuori dal rettangolo verde. Primo passo, obbligato, il closing con le quote di maggioranza del club che andranno all’imprenditore Luca Gallo.

In attesa di vedere la fumata bianca definitiva che sancirà la fine dell’era Praticò, il direttore generale ‘in pectore’ Iiriti si è soffermato ai microfoni di TuttoReggina sulle questioni più calde in casa amaranto.

“Quello che speravamo si è verificato. Alla Reggina è stato concesso il termine di 10 giorni a partire da oggi per depositare una nuova fideiussione. Ottima notizia che ci consente di evitare ulteriori penalizzazioni e sanzioni. Stiamo già lavorando per la sostituzione della fideiussione ed appena ufficializzato il closing provvederemo immediatamente a depositare in Lega una idonea”.

“Oggi abbiamo definitivamente risolto la vicenda Grassani e scongiurato il pericolo di fallimento. Per quanto riguarda il S.Agata ho parlato in prima persona con il signor Girella, il quale si è mostrato disponibile. Entro la settimana contiamo di chiudere l’accordo per il Sant’Agata e permettere così alla squadra di tornare ad allenarsi in via delle Industrie”.