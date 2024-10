Reggina, buone notizie sul caso Fideiussione. Si possono evitare penalizzazione e multa

Inizia bene il 2019 della Reggina. In attesa del closing e del ritorno in campionato, la buona notizia riguardo il caso fideiussione. Sul campo del club amaranto pende il rischio di una doppia mazzata, ovvero fino a 8 punti di penalizzazione e fino a 300 mila euro di multa.

La Federcalcio ha reso note le motivazioni delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello sulla questione delle fidejussioni Finworld, motivazioni che tendono una mano alla Reggina.

“La Corte assegna alla URBS Reggina 1914 S.r.l., alla Matera Calcio S.r.l., alla Pro Piacenza 1919 S.r.l. ed alla AC Cuneo 191 S.r.l. il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla data di pubblicazione della presente decisione sul Com. Uff., per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell’importo di € 350.000,00, secondo le modalità previste dai Com. Uff. nn. 49 e 50 del 24.5.2018, ferme, in caso di inadempimento, le sanzioni di cui alla delibera commissariale n. 59/2018”.