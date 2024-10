Reggina, Praticò dopo il closing: “Orgoglioso e commosso. I tifosi hanno capito”

Avvenuto il closing, Luca Gallo è ufficialmente il nuovo presidente della Reggina. Si chiude l’era di Mimmo Praticò, l’oramai ex massimo dirigente si è concesso ai microfoni di CityNow pochi minuti dopo la firma.

“Le sensazioni dopo la firma? Sono tutte positive. Siamo riusciti a dare un futuro alla Reggina, nel momento più durò abbiamo trovato la via d’uscita. Ringrazio il dottor Gallo, a lui e alla città auguro che la Reggina possa arrivare il più in alto possibile. C’è emozione in questo momento, e non lo nego anche un pò di commozione per la fine del percorso. Una parola ai tifosi? Li saluto con affetto, credo abbiano capito cosa è stato fatto in questi anni, i sacrifici mai risparmiati. Forse non siamo stati bravi come società, in questo ultimo anno, a far capire fino in fondo le difficoltà e gli sforzi fatti per riuscire a trovare una soluzione. Futuro? Abbiamo il dovere di assistere il passaggio in questo momento di transizione a stagione in corso. Se la nuova società o la città dovessero avere bisogno della nostra esperienza in futuro, non ci tireremo indietro”.