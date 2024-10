Reggina, Conson: ‘Sono difensore vecchio stampo. Obiettivo? Minimo i play off’

Diego Conson è uno dei due centrali di esperienza voluto da Massimo Taibi per la composizione della difesa a quattro. Difensore vecchia maniera, parla del suo arrivo a Reggio Calabria e degli obiettivi: “Una trattativa nata in questi ultimi giorni con un contatto tra il Direttore ed il mio agente. Inizialmente ero un pò restio perchè spostare la famiglia non era facile, dopo un confronto abbiamo deciso e sono molto felice di averlo fatto, non vedo l’ora di iniziare.

Sono un difensore vecchio stampo, non mi date la palla da giocare con i piedi, ma se mi chiedete di marcare anche l’allenatore avversario lo faccio. In uno schieramento a quattro è vero che i due centrali devono dare sicurezza e conoscersi bene. Sono stato preso anche per portare un pò di esperienza, ho 28 anni e qualche campionato alle spalle, non mi preoccupano le responsabilità, anzi…

L’obiettivo minimo sono i play off, non è giusto aggiungere altro perchè non vogliamo creare aspettative esagerate. Oggi per la prima volta ho incontrato il presidente Praticò e dalle parole dette e per come le ha dette l’ho visto molto carico e questo può essere utile a noi tutti”.