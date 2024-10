Reggina, Conson: “Gara fisica, campo pessimo. Obiettivo rimangono i play-off”

Espulso nel corso del secondo tempo, Conson salterà la difficile trasferta sul campo della Juve Stabia. Le dichiarazioni del capitano amaranto ai microfoni di Antenna Febea.

“Squadra fisica la Virtus Francavilla, l’hanno messa sull’agonismo ma noi non abbiamo mai sofferto se non su palle inattive. Dispiace perdere per colpa di un episodio, ora pensiamo alla prossima gara. La qualità ci sta, sono arrivati giocatori importanti ma il tecnico è arrivato da pochi giorni, diamogli tempo. Il campo era impraticabile, non si poteva stoppare la palla. L’obiettivo primario rimane quello di raggiungere i play-off, ce la metteremo tutta per conquistare il miglior piazzamento possibile”.