Reggina, Drago: “Episodi hanno fatto la differenza. Col tempo diventeremo squadra”

Reggina che esce sconfitta dal campo della Virtus Francavilla, decide il rigore di Sarao. Primo ko per Drago, le dichiarazioni del tecnico amaranto ai microfoni di Antenna Febea.

“Non era una partita di calcio, ma solo fisicità e gioco sulle seconde palle. Su questo profilo non siamo mancati, peccato per la sconfitta e per l’episodio dell’espulsione. Il rigore era evitabile. Oggi doveva giocare Procopio a sinistra, ma complice la febbre non stava bene e quindi ho scelto di schierare Seminara. Sappiamo che c’è tanto lavoro da fare, siamo consapevoli anche la Reggina adesso gioca per obiettivi diversi. Non siamo stati fortunati in occasione del colpo di testa di Tassi, gli episodi hanno cambiato la partita. Con il passare del tempo diventeremo più squadra, in questa settimana potremo lavorare a pieno regime, preparando una trasferta complicata. Salandria? Botta alla caviglia, valuteremo”.