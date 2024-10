Reggina, Conson: “Volevamo vincere al ritorno al Granillo”

Le parole del capitano amaranto dopo la vittoria sulla Paganese grazie al suo gol realizzato nella ripresa: “Ci alleniamo spesso sulle palle inattive, proprio da calcio piazzato è arrivato il gol partita. Vittoria importante, ora ricarichiamo le batterie in vista dei prossimi impegni. C’era un pò di ansia dovuto al ritorno al Granillo, ci tenevamo a fare bene davanti ai nostri tifosi. La Paganese è una buona squadra e ha giocato una discreta partita, secondo me non merita questa classifica. Speriamo che grazie a questa vittoria nel prossimo impegno casalingo il pubblico sia ancora più numeroso, oggi ci ha trascinato verso la vittoria. Peccato per il turno di riposo, eravamo carichi dopo questa vittoria, a Catania sarà dura considerata la forza dell’avversario. Il gol lo dedico a mia figlia”.

fonte: antennafebea.it