Reggina, continua la maledizione per gli attaccanti? Problemi per Baclet

Problemi a fare gol, problemi con quegli uomini scelti per fare gol. Abbiamo già raccontato di una sorta di maledizione che ha colpito praticamente tutti gli attaccanti a disposizione. Si è partiti con Maritato, poi Viola, poi ancora Tassi, tutti con infortuni importanti e fuori causa per la stagione. La scorsa settimana si è fermato anche Doumbia e secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, una botta alla caviglia per il francese Baclet tiene in apprensione Cevoli.

Qualora non riuscisse a recuperare, per il tecnico amaranto si restringono le scelte per il reparto offensivo che conterebbe sul solo Martiniello come punta centrale.

