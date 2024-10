Reggina tra duri allenamenti e Crossfit, per arrivare all’obiettivo

Obiettivo play off. La Reggina ha richiamato Roberto Cevoli ed esonerato Drago perché il raggiungimento almeno della decima posizione diventa essenziale, rispetto agli obiettivi prefissati dal presidente Gallo. Proverà a rimettere le cose a posto il tecnico amaranto, attraverso tutti quelli che sono i mezzi a sua disposizione, dal punto di vista tecnico, tattico e lavorando moltissimo anche su quello psicologico.

Ma anche altro, perché il lavoro sul campo, si completa con allenamenti mirati che si svolgono all’interno della FitAcademy di Reggio Calabria, quella meravigliosa struttura dallo stile newyorkese che ha dentro veramente tutto quello che serve per un allenamento completo.

Cevoli e tutto il gruppo di calciatori intensificano, quindi, le loro sedute quotidiane con il Crossfit, metodologia di allenamento che si basa su movimenti funzionali costantemente variati, eseguiti ad alta intensità.

Insomma non si trascura alcun particolare in casa amaranto, testa bassa e totale concentrazione, per arrivare ad ottenere il massimo nelle tre partite ancora da giocare.

