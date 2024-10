Reggina: convocazioni per il pre-ritiro. 26 su 28 dell’organico

Dopo una lunga attesa, con in mezzo la promozione decretata dal Consiglio Federale, la Reggina si prepara a riunirsi per la prossima stagione. Abbiamo già ipotizzato le date del raduno e del pre-ritiro che la squadra farà presso il centro sportivo S. Agata, mentre dal mese di agosto i ragazzi amaranto dovrebbero essere nuovamente ospiti di Cascia.

Ed a proposito del ritorno all’attività, a disposizione di mister Toscano per il 20 di luglio ci saranno tutti coloro che al momento sono sotto contratto e quindi in organico, tranne i due calciatori dati in prestito nel corso della passata stagione, quindi Zibert e Baclet. Per loro si sta già lavorando per una nuova sistemazione.