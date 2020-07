Reggina: arriva direttamente da Viviano la conferma della trattativa

La Reggina è pienamente sul mercato, altro che momento di pausa. E le trattative sono più che avviate anche per quello che riguarda la difesa della porta. Il giovane Carnesecchi è elemento di qualità che Taibi vorrebbe in amaranto, consapevole, però, che la concorrenza è veramente agguerrita. Discorsi avviati anche con Emiliano Viviano, che intervistato da Gazzetta del Sud ha dichiarato: "Non vorrei sbilanciarmi, visto che c'è una trattativa in corso da qualche settimana.

Quello che posso dirvi è che ho dato la mia disponibilità alla Reggina, adesso bisogna attendere i prossimi passaggi per capire quello che succederà. Non è questione di categoria, anche perchè Reggio Calabria è una piazza importante, ma solo attendere per capire se questa situazione si può concretizzare".