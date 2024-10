Reggina, Corazza: ‘Che brutto fermarsi sul più bello…’

Dispiacere e rammarico. I sentimenti che prova in questo momento Simone Corazza che, come tutto il resto del pianeta a casa, attende notizie migliori. Ospite di Passione Amaranto non ha nascosto il suo stato d’animo: “Abbiamo un programma di lavoro che ci è stato dato dal nostro preparatore, insieme ad una dieta. Spero e spererò fino all’ultimo di poter ripartire con il campionato, ci siamo fermati sul più bello da una cosa che non si poteva immaginare.

Comunque vada sarà una stagione indimenticabile, con risultati straordinari ed un gruppo eccezionale. La mia migliore in assoluto, dove ho stabilito con otto giornate ancora da giocare il mio record di reti. Nel girone di andata la gente si chiedeva solo a quale minuto avremmo fatto il primo gol, le partite si dominavano dall’inizio alla fine. Una vittoria a tavolino? Siamo meritatamente al primo posto con un vantaggio notevole e sarebbe il giusto riconoscimento, ma una eventuale festa promozione io la immagino con tutti i tifosi, non poterlo fare…”