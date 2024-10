Reggina, Corazza: ‘Devo ringraziare il presidente Gallo. E quella previsione…’

14 gol in stagione, poi il lungo stop, prolungato dalla sospensione del campionato. Simone Corazza e la Reggina si sono fermati sul più bello e sperano di poter comunque quanto prima festeggiare la meritata promozione. Ne ha parlato a Buongiorno Reggina: “Sto bene, ho tonta voglia di ricominciare, adesso attendiamo notizie. E’ stato un campionato molto equilibrato ed il nostro girone era veramente il più duro.

Il presidente Gallo aveva parlato di Bari come vincitrice sicura alla presentazione della nostra squadra? Non ha sbagliato previsione, probabilmente ci aveva visto lungo… (ride). Scherzi a parte, ringrazio il presidente per l’opportunità che mi ha dato. Venivo da due infortuni e scommettere su di me non era scontato.

In estate ha parlato a tutta la squadra stimolandoci e spingendoci a dare il massimo sempre. Il mio gol più bello? Ti posso dire quello più emozionante, sicuramente quello con il Catanzaro. un derby, tantissima gente allo stadio, entusiasmo incredibile e rete a pochi minuti dalla fine. Una vittoria che ci ha dato lo slancio definitivo. Quello più bello esteticamente forse a Potenza, ma ogni gol ha il suo fascino. Reggio ha accolto me e la mia famiglia con grande affetto e spero di restare qui a lungo.

Adesso viviamo con tanta ansia questa attesa, sperando che dal Consiglio Federale si possano avere buone notizie”.