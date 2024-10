Reggina, Rossi: ‘Io giocatore di altra categoria? Sono qui per questo…’

"Vorrei tornare in campo, ma non a luglio o agosto"

Uno dei grandi protagonisti della stagione amaranto è il difensore Marco Rossi. E’ stato ospite di Passione Amaranto, queste alcune sue considerazioni: “E’ stato un momento difficile per tutti, stare chiusi in casa per tanto tempo è dura, adesso piano piano speriamo di ripartire ed in maniera individuale riprendiamo gli allenamenti.

Tutti vorremmo chiudere il campionato sul campo, ma allo stesso tempo non è il caso di tirarla troppo per le lunghe. Pensare di riprendere la stagione a luglio o ad agosto è come se si parlasse di un altro campionato, spero si decida al più presto, anche perchè nel caso in cui si dovesse tornare bisognerà avere il tempo di prepararsi a livello fisico. Il nostro direttore Taibi ha dichiarato che difficilmente dal Consiglio Federale possano arrivare decisioni per quello che riguarda la Lega Pro e mi sento di essere d’accordo con lui.

Insieme a questo rimane la speranza che possa essere deciso qualcosa.

Io giocatore di un’altra categoria? Sono venuto qui per questo, proprio per cambiare categoria, è questo l’obiettivo. Il pensiero di riprendere senza tifosi per noi rappresenterà un vuoto importante, una brutta sensazione.

Siamo stati sempre affiancati da un Granillo festoso e pieno di tifosi, chiaramente qualcosa ci mancherà. Pur di tornare a giocare io sarei anche per un lungo ritiro, ritengo sia duro e sacrificante, però la voglia di giocare mi fa dire in questo momento che accetterei questa possibilità”.