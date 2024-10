Potenza, Caiata: ‘Possibilità concreta che si riparta’. Ma non tutti

Mercoledi 18 il Consiglio Federale si spera possa decidere anche per la serie C. Tutti in attesa di capire quello che sarà rispetto alle cinque proposte dell’Assemblea. Intanto il presidente del Potenza Salvatore Caiata ha parlato a ysport.eu sulla possibilità di ripartiee, ma solo per la disputa dei play off:

La possibilità che i playoff si giochino sta diventando sempre più concreta, quindi dobbiamo farci trovare pronto. Per il resto, dobbiamo aspettare il Consiglio Federale e una decisione definitiva. Il Presidente Gravina ha sempre espresso la volontà di giocare e di finire i campionati. Noi, come Lega Pro, abbiamo avanzato una linea e delle proposte, che però sembrano non riscontrare favore in Consiglio Federale.

La riforma dei campionati? Non si tratta della riforma Caiata, ma di un sistema che necessita di una riforma e che è stato colpito duramente da questa crisi. C’è bisogno di una riforma che permetta a campionati come la Serie C di essere appetibili: quest’anno, la Lega Pro non ha avuto uno sponsor, a testimonianza dell’attuale appeal della terza serie. È un campionato che ha bisogno di tornare appetibili a livello di marketing e di comunicazione, perché rappresenta tante piazze italiane.”