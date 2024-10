Reggina, Taibi: ‘Qualcuno a Reggio vuole creare scompiglio’

Il DS Taibi ha manifestato il proprio pensiero a “Buongiorno Reggina” riguardo quello che potrà venire fuori dal prossimo Consiglio Federale.

Poi una serie di passaggi sul futuro prossimo della Reggina ed il ritorno ad alcune precisazioni su un articolo apparso nella giornata di domenica su Gazzetta del Sud: “Il 26 maggio incontrerò il presidente per fare il punto della situazione, certamente la nostra intenzione è costruire una buona squadra. Dobbiamo essere intelligenti come quest’anno. Qualche scienziato cerca di creare malumori tra il sottoscritto e mister Toscano, ha sbagliato strada.

Io ed il mister siamo un binomio perfetto. In ogni mia possibile scelta c’è sempre il confronto con lui, chiaramente poi sono io a fare le trattative. Scusate adesso se ne approfitto per tornare nuovamente su un argomento per il quale credevo di aver già chiarito abbondantemente, Un vostro collega che è anche un amico e collaboratore di un giornale prestigioso, ha trasformato un suo pensiero con un virgolettato, attribuendo a me quelle dichiarazioni.

Ne abbiamo parlato e mi sono state fatte le scuse, anche perchè non ho problemi a dire quello che penso come ho sempre fatto e soprattutto mi dava fastidio poter toccare la suscettibilità di qualche società su cose che non ho mai detto. In riferimento, invece, a chi sostiene che io quelle cose le abbia potute dire, qualcuno a Reggio vuole creare scompiglio, non posso farci nulla e da questo momento il sito in questione sa bene che controllerò anche le virgole”.