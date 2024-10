Reggina: Corazza grande bomber e grande uomo. Il suo messaggio è bellissimo

Un feeling immediato quello nato tra Simone Corazza ed i tifosi della Reggina. Un amore crescente con il trascorrere del tempo e con il susseguirsi dei gol. Simone, soprattutto nel girone di andata, ha contribuito in maniera notevole alla promozione della Reggina, realizzando reti pesanti e con una continuità impressionante. La Reggina ha fatto altre scelte, la tifoseria tutta lo avrebbe voluto ancora in amaranto. Da ieri è un giocatore dell’Alessandria, ma da grande uomo oltre che da grande calciatore, ha voluto ringraziare e salutare tutti attraverso un messaggio toccante pubblicato sul proprio porfilo Instagram: “Non so neanche da dove iniziare… sentirsi a casa a 1200 km di distanza non è poco… mi avete accolto come un figlio e insieme abbiamo fatto la storia della Reggina.

Grazie di cuore a tutti i miei compagni, ai tifosi e alla città! Un anno indimenticabile, vi porterò sempre con me”.